Hogwarts Legacy debutta primo in Giappone, PS5 continua a dominare

Dopo essersi reso protagonista di un lancio da record in Europa battendo Elden Ring, Hogwarts Legacy si è imposto al primo posto della classifica software giapponese, come rivelano i più recenti dati diffusi da Famitsu.

L'action-RPG di Avalanche è l'unica new entry nella top 10 giapponese, e precede sul podio i sempreverdi Pokémon Scarlatto e Violetto e Splatoon 3. Di seguito vi riportiamo l'elenco dei dieci giochi più venduti in Giappone nella settimana che va dal 6 al 12 febbraio.

[PS5] Hogwarts Legacy – 67,196 / NEW [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 29,019 / 4,836,510 [NSW] Splatoon 3 – 13,343 / 3,876,184 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 11,807 / 5,153,979 [NSW] Minecraft – 7,566 / 3,040,308 [NSW] Fire Emblem Engage – 7,267 / 193,187 [NSW] Nintendo Switch Sports – 7,127 / 1,001,330 [NSW] Mario Party Superstars – 5,155 / 1,175,091 [PS5] Gran Turismo 7 – 5,065 / 280,995 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 5,025 / 5,121,897

Per quanto riguarda invece le vendite nel settore hardware, troviamo ancora una volta PlayStation 5 in cima alla classifica. Superati in gran parte i problemi di produzione e distribuzione, la console Sony ha finalmente decollato in Oriente, dove ora staziona da alcune settimane in vetta superando i numeri di Nintendo Switch.

PlayStation 5 – 81,798 (2,424,815) Switch OLED Model – 32,464 (3,881,605) Switch – 12,513 (19,175,551) PlayStation 5 Digital Edition – 11,776 (373,503) Switch Lite – 10,048 (5,205,755) Xbox Series S – 3,429 (247,584) PlayStation 4 – 1,115 (7,852,944) Xbox Series X – 506 (174,391) New 2DS LL (including 2DS) – 91 (1,190,541)

Sembra arrancare Xbox Series X, che piazza molte meno copie della sorella minore Xbox Series S e viene persino superata dai numeri di PlayStation 4.