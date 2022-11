Hogwarts Legacy è il più desiderato su Steam: superati anche Starfield e The Day Before

Sembrerebbe che Hogwarts Legacy sia uno dei giochi più attesi non solo su console, ma anche su PC. Basta dare un'occhiata alla classifica dei titoli più aggiunti alla Lista dei Desideri di Steam per comprendere quanto interesse ci sia nei confronti della nuova avventura ambientata nell'universo di Harry Potter.

Hogwarts Legacy occupa infatti la prima posizione di questa classifica e, di conseguenza, è il titolo che in questo momento è nella wishlist del maggior numero di utenti sul client targato Valve. Non si tratta di un dato irrilevante, dal momento che il gioco è riuscito a superare persino Starfield e The Day Before, due dei prodotti più desiderati su Steam.

Ecco di seguito la classifica con i giochi più aggiunti alla Lista dei Desideri di Steam:

Hogwarts Legacy The Day Before Starfield Hollow Knight Silksong Party Animals Manor Lords Warhammer 40,000 Darktide STALKER 2 Heart of Chornobyl Frostpunk 2 Sons of the Forest Vampire The Masquerade Bloodlines 2 ARK 2 Kerbal Space Program 2 Atomic Heart Company of Heroes 3

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul gioco, vi ricordiamo che la sua uscita è fissata al prossimo 10 febbraio 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

Avete già dato un'occhiata ai segreti della vita studentesca nella nuova clip ingame di Hogwarts Legacy?