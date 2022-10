Hogwarts Legacy: nuovi dettagli su Sebastian Sallow, uno studente dei Serpeverde

Hogwarts Legacy è sempre più vicino e il team di sviluppo sta lentamente diffondendo nuove informazioni sul gioco e sui personaggi che potremo conoscere nel corso dell'avventura. A tal proposito, i canali social ufficiali hanno accolto le prime informazioni su uno dei personaggi che conosceremo alla scuola di magia.

Ci riferiamo a Sebastian Sallow, uno degli studenti della casata Serpeverde. Stando alla descrizione ufficiale, Sebastian è un ragazzo estroverso e disposto a tutto pur di trovare una soluzione alla misteriosa maledizione che ha colpito Anne, la sua sorella gemella. Proprio per tale motivo, il ragazzo è convinto che le Arti Oscure siano una soluzione al problema. Sembrerebbe quindi che il ragazzo finirà nei guai per via del suo interesse nei confronti di questi pericolosi incantesimi e non è da escludere che sia uno dei tanti rivali del protagonista, magari una sorta di 'Draco Malfoy' in Hogwarts Legacy.

In attesa di scoprire maggiori informazioni su questo personaggio, che sembra ricoprire un ruolo di rilievo nella trama, vi ricordiamo che la quest esclusiva PlayStation di Hogwarts Legacy ha già una finestra di lancio su PC e Xbox. Sappiate inoltre che è già possibile scegliere una Casa e una bacchetta in Hogwarts Legacy grazie all'Harry Potter Fan Club.