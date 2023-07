Hogwarts Legacy e Diablo 4 sono i più venduti in Europa nella prima metà del 2023

Dopo aver dato un'occhiata alle classifiche di vendita europee relative al solo mese di giugno 2023, oggi sono state pubblicate quelle riguardanti la prima meta dell'anno corrente. Grazie alla top 20, quindi, possiamo scoprire quali sono i giochi che hanno venduto di più negli ultimi sei mesi.

Ecco di seguito la classifica software della prima metà del 2023 nel solo territorio europeo:

Hogwarts Legacy (Warner Bros) Diablo 4 (Activision Blizzard) FIFA 23 (Electronic Arts) The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (Nintendo) Grand Theft Auto 5 (Rockstar Games) Call of Duty Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Star Wars Jedi Survivor (Electronic Arts) NBA 2K23 (2K Games) Resident Evil 4 (Capcom) God of War Ragnarok (Sony) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) Dead Island 2 (Deep Silver) The Last of Us Parte 2 (Sony) Far Cry 6 (Ubisoft) Final Fantasy 16 (Square Enix) Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft) Nintendo Switch Sports (Nintendo Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Ubisoft) Grand Theft Auto Online (Rockstar Games)

Come potete notare, Hogwarts Legacy domina in prima posizione, ma è sorprendente vedere Diablo 4 in seconda posizione, visto che il gioco è giunto sugli scaffali il 6 giugno 2023. In ogni caso è bene precisare che le classifiche non tengono in considerazione i dati di vendita delle versioni digitali dei giochi Nintendo.

Dalle classifiche emerge anche che i giochi venduti sugli store digitali sono più di quelli venduti in edizione fisica: dei 76,1 milioni di prodotti venduti, solo 29,1 milioni corrispondono a copie su disco/cartuccia. Viene inoltre confermato che PlayStation 5 è la console più venduta degli ultimi sei mesi.

Sapevate che Hogwarts Legacy si è aggiornato qualche giorno fa solo su PS5?