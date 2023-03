Hogwarts Legacy, nuova diretta streaming degli sviluppatori: c'è un annuncio in arrivo?

Nel corso delle ultime ore, gli sviluppatori di Hogwarts Legacy hanno annunciato tramite i canali social ufficiali che manca pochissimo alla prossima diretta Twitch dedicata al gioco ambientato nello stesso universo di Harry Potter.

L'evento a tema Hogwarts Legacy si terrà infatti domani, mercoledì 29 marzo 2023 alle ore 18:00 del fuso orario italiano. Al momento la software house non ha fornito tutti i dettagli sulla diretta streaming, ma c'è chi ipotizza possa trattarsi dell'occasione perfetta per fare un annuncio. Quando parliamo di annuncio non ci riferiamo necessariamente ad un contenuto aggiuntivo per il gioco, visto che per quelli dovremo probabilmente attendere almeno la pubblicazione delle versioni PlayStation 4 e Xbox One. Molto più probabilmente, nel corso della diretta verranno mostrate le edizioni del gioco in dirittura d'arrivo oppure verranno forniti i dettagli in merito alle future patch, le quali potrebbero sistemare problemi noti o introdurre funzionalità inedite.

Insomma, dovremo attendere ancora qualche ora per scoprire se l'evento sarà incentrato su qualcosa di grosso oppure se ci limiteremo ad osservare qualche scena di gameplay con in sottofondo il commento dei membri del team di sviluppo, in maniera simile a quanto visto in prossimità del lancio.

Nel frattempo, vi ricordiamo che solo pochi degli acquirenti di Hogwarts Legacy sono giunti ai titoli di coda.