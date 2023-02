Hogwarts Legacy e disabilità: un giocatore ringrazia il team di sviluppo

Tra le numerose sorprese nascoste all'interno di Hogwarts Legacy, spicca un importante riferimento all'immaginario di Harry Potter, celato in uno degli studenti che i giocatori possono incontrare nel corso del proprio viaggio a Hogwarts.

In questa sede, non scenderemo in troppi dettagli, ma ovviamente se non desiderate alcun tipo di anticipazione sull'esperienza offerta dall'Action RPG, vi sconsigliamo di procedere con la lettura. Fatta la premessa di ordinanza, volgiamo la nostra attenzione a uno degli studenti che i giocatori possono incontrare tra le mura della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

In Hogwarts Legacy, Avalanche ha deciso di inserire un particolare Serpeverde, Omnis Gaunt. Il nome del personaggio farà suonare ben più di un campanello agli appassionati di Harry Potter, ma in questa fase ci interessa solamente sapere che il giovane è stato privato della vista. Cieco, Omnis Gaun conduce la propria vita da studente grazie all'utilizzo di uno speciale incantesimo, che si manifesta in una luce rossa. Seguendo Gaunt tra le aule di Hogwarts, è possibile osservarlo utilizzare la magia per orientarsi nella labirintica scuola britannica.



Una rappresentazione non banale di una forma di disabilità che è stata molto apprezzata sui lidi di Reddit, dove un giocatore disabile ha voluto pubblicamente ringraziare Avalanche per l'attenzione dedicata al personaggio. Quest'ultimo, scrive l'appassionato, è stato infatti collocato in maniera studiata nell'immaginario del Mondo Magico, senza cliché o banalità. Avete già avvistato Omnis Gaunt e i tanti altri Easter Egg di Hogwarts Legacy?