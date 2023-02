Hogwarts Legacy diventerà una serie TV: HBO ci sta lavorando, per un rumor

Stando ad un'indiscrezione emersa sulle pagine di Giant Freakin Robot, HBO Max si sta occupando di trasformare Hogwarts Legacy in una serie TV. Il titolo di Avalanche si è reso protagonista di un esodio spettacolare, e Warner Bros ha già precisato di considerarlo un franchise a lungo termine che potrà espandersi in futuro.

Giant Freakin Robot (portale che non di rado ha pubblicato anticipazioni poi rivelatesi corrette) ha specificato che la serie è nelle prime fasi di lavorazione presso HBO, ma sfortunatamente non sono emersi ulteriori dettagli al riguardo. Presumibilmente, come il gioco, la serie Hogwarts Legacy sarà ambientata prima dei romanzi originali di Harry Potter e anche prima degli spin-off di Animali fantastici. Il gioco di Avalanche si svolge nel XIX° secolo, e sono presenti alcuni nomi familiari ai fan di Harry Potter come la professoressa Matilda Weasley, un'antenata dell'iconica famiglia presente nei romanzi.

Dalle performance non del tutto soddisfacenti di Animali Fantastici: I segreti di Silente dello scorso anno, si è ipotizzato che Warner Bros. Discovery potesse rinunciare sia alla serie di film spin-off che al franchise nel suo insieme. Lo sviluppo di Hogwarts Legacy per il piccolo schermo potrebbe essere il modo della compagnia di sondare nuovamente il terreno e constatare se il brand possa attecchire in modo più covincente con un altro tipo di pubblico. Rimaniamo in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Warner Bros. Discovery.

Intanto, Denuvo è stato violato nella versione PC di Hogwarts Legacy.