Hogwarts Legacy, DLC sì o no? Un altro membro di Avalanche dice la sua

Mentre iniziano a circolare voci su un possibile Hogwarts Legacy 2 già in programma, in tanti si stanno chiedendo se Hogwarts Legacy riceverà prima o poi dei DLC volti ad ampliare ulteriormente l'offerta ludica dell'apprezzato Action/RPG ambientato nell'universo di Harry Potter.

Difficile dirlo con certezza al momento. Negli scorsi giorni il game director Alan Tew ha affermato che non c'è stato tempo per pensare a DLC per Hogwarts Legacy, e che dunque non ci sono piani per espandere il gioco in futuro con nuovi contenuti. La risposta di Tew non sembra tuttavia escludere a priori la possibilità di espansioni per Hogwarts Legacy, alla luce anche del grande successo fin qui riscosso, e a fare più chiarezza sulle sue parole ci pensa un altro membro di Avalanche Software, lo story tech Eric J. Brown.

In un messaggio su Twitter, Brown spiega infatti che ci sono altre versioni di Hogwarts Legacy in lavorazione, lasciando intendere che eventuali piani sui DLC potrebbero essere discussi solo dopo la pubblicazione delle edizioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch, in arrivo più avanti nel corso del 2023. "Ci sono persone là fuori che ancora non hanno il gioco tra le mani, e noi non vogliamo fregarli", sottolinea Brown.

Le sue parole chiaramente non confermano in alcun modo che Hogwarts Legacy riceverà dei DLC in futuro, ma le possibilità in tal senso potrebbero aumentare non appena i lavori su ciascuna versione saranno conclusi. Il gioco è previsto sulle console old-gen Sony e Microsoft per il prossimo 4 aprile, mentre sulla piattaforma ibrida di Nintendo non arriverà prima del 25 luglio 2023.