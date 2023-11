Hogwarts Legacy domina nel 2023 in USA ma non ha nemmeno una nomination ai Game Awards

Qual è il videogioco più venduto del 2023 negli Stati Uniti? Ad oggi questo primato spetta a Hogwarts Legacy, uscito a febbraio 2023 su PS5, Xbox Series X/S e PC, in seguito su PS4 e Xbox One e solo questa settimana anche su Nintendo Switch, risultando così disponibile su tutte le piattaforme in commercio.

Hogwarts Legacy supera così l'agguerrita concorrenza di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Madden NFL 24 (rispettivamente al secondo e terzo posto nella classifica dei giochi più venduti del 2023 in Nord America) e Marvel's Spider-Man 2, che per il momento deve accontentarsi del quarto posto.

Hogwarts Legacy ha venduto oltre 15 milioni di copie con un incasso superiore al miliardo di dollari, un vero successo per WB Games, nonostante la calorosa accoglienza del pubblico però, il gioco di Avalanche non ha ricevuto nemmeno una candidatura ai The Game Awards 2023.

Fuori dalla rosa dei nominati al premio Game of the Year 2023 (che include Alan Wake 2, Super Mario Bros Wonder, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom), il gioco ambientato nel Mondo Magico non è stato nominato in nessun altra categoria, venendo così totalmente escluso dagli Oscar dei Videogiochi.

