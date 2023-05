Hogwarts Legacy con Draco Malfoy: Tom Felton torna a scuola di magia

Aveva destato tra i fan molta curiosità l'annuncio della collaborazione tra Hogwarts Legacy e l'attore Tom Felton, interprete di Draco Malfoy nella serie cinematografica di Harry Potter, con un evento fissato al 9 maggio. Ebbene, abbiamo scoperto in cosa consisteva l'iniziativa.

Felton ha infatti giocato un'importante missione di Hogwarts Legacy incentrata su Sebastian Sallow, membro dei Serpeverde proprio come lo stesso Malfoy interpretato dall'attore sul grande schermo. Il filmato, della durata di circa 10 minuti, vede Felton ricreare all'interno del gioco un personaggio a suao nome e somiglianza, per poi affrontare la quest di Sebastian: come segnalato anche all'interno del video, a partire dal minuto 03:30 ci sono spoiler sulla missione, pertanto se ancora dovete giocare all'Action/RPG firmato Avalanche Software siete avvisati.

Insomma, la collaborazione tra l'attore ed il videogioco prodotto da WB Games consiste in un semplice ma comunque interessante video-gameplay con le reazioni di Felton a quanto avviene su schermo, dando vita ad un inconsueto "cross-over" tra due Serpeverde di spicco in diverse epoche storiche. Per i fan si tratta dunque di una visione curiosa che può far immaginare come si sarebbe comportato Draco se avesse realmente interagito con Sebastian.

Restando sempre in tema di particolari e inaspettati cross-over, Hogwarts Legacy ha invaso Mortal Kombat 11, altra produzione WB Games, attraverso spazi pubblicitari in-game che tuttavia non hanno raccolto i favori della community.