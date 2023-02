Hogwarts Legacy: il DualSense in edizione limitata è 'magico', ma non esce in Italia

La magia di Hogwarts Legacy con il DualSense di PS5 prosegue con il controller in edizione limitata realizzato da WB Games Avalanche in collaborazione con Sony Interactive Entertainment.

Jeff Bunker, Direttore Artistico di Avalanche Software, celebra questa partnership sottolineando come "fin dall'inizio abbiamo avuto una visione ben precisa sull'estetica semplice, pulita e sofisticata di un controller DualSense dedicato a Hogwarts Legacy. Inizialmente abbiamo sperimentato con controller bianco, celeste, blu acqua e con altre colorazioni, ma alla fine abbiamo optato per il nero opaco come colore principale. Il nero opaco non riflette solo la visione estetica originaria, ma suggerisce anche le tematiche più cupe che i giocatori possono sperimentare immergendosi nelle atmosfere di Hogwarts Legacy".

Il controller DualSense di Hogwarts Legacy in edizione limitata, purtroppo, non sarà disponibile in Italia: gli unici rivenditori autorizzati saranno infatti i portali Direct.PlayStation degli Stati Uniti e del Regno Unito, con preordini (fino a esaurimento scorte) che partiranno il 10 febbraio tanto negli USA quanto in UK.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione finale di Hogwarts Legacy, con tutte le considerazioni e analisi di Gabriele Laurino sull'ultima, sorprendente avventura ruolistica a mondo aperto di WB Games Avalanche ambientata nel Wizarding World di Harry Potter.