Hogwarts Legacy: c'è un antenato dei Weasley nel nuovo video dietro le quinte

Sebbene sia ambientato alla fine dell'800, circa un secolo prima della nascita di Harry Potter, da Hogwarts Legacy ci aspettiamo più di un richiamo alle storie narrate da J.K. Rowling dei suoi libri bestseller. Un riferimento del genere, seppur ben nascosto, può essere trovato in un recente video dietro le quinte.

Lo youtuber XpectoGo, sponsorizzato da Warner Bros. Games, ha avuto l'opportunità di recarsi dietro le quinte dello sviluppo di Hogwarts Legacy e di scambiare quattro chiacchiere con gli sviluppatori di Avalanche Software. Sono molti gli spunti interessanti emersi dal filmato che potete trovare in cima a questa notizia, ma la vera chicca è ben nascosta al minuto 7:10. Durante la sessione di gameplay visibile sul televisore alle spalle degli interlocutori, è possibile vedere il protagonista combattere contro un certo Hector Weasley dai capelli rossi, che ha tutta l'aria di essere un antenato di Ron Weasley, uno dei protagonisti indiscussi della serie dei romanzi di Harry Potter. Per vederlo per bene vi consigliamo di impostare lo streaming in 4K su uno schermo di dimensioni adeguate: il suo nome è scritto piccolissimo!

Pare che questo Hector Weasley facesse parte del Crossed Wands Dueling Club durante la storia di Hogwarts Legacy, ma al momento è difficile stabilire la sua rilevanza nell'ambito della narrazione del gioco. È possibile che sia una semplice comparsa, in ogni caso si tratta in ogni caso di un simpatico Easter egg in grado di fare la felicità dei fan più affezionati di Harry Potter. Chissà che non ci siano anche altri antenati illustri in giro per la Hogwarts di fine ottocento!

Avete già fatto la conoscenza del compagno di classe Amit Thakkar e della docente di Difesa Contro le Arti Oscure Dinah Hecat?