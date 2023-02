In Hogwarts Legacy c'è un personaggio transgender, è una frecciatina a J.K. Rowling?

Sirona non ha un ruolo chiave in Hogwarts Legacy ma è comunque legata a qualche quest secondaria, si tratta di fatto del primo personaggio transgender mai apparso nel Mondo Magico ma non tutti hanno preso bene questa scelta. C'è chi accusa Avalanche di aver aggiunto il personaggio di Sirona per ripicca nei confronti della Rowling e chi invece ha lodato lo studio per aver avuto il coraggio di ribadire le proprie posizioni riguardo l'inclusione.

“Sirona Ryan” is funny because trans people and trans allies aren’t going to be swayed by that barebones tokenism, and Rowling’s supporters are going to hate the inclusion of a trans character on principle — Shin Tyler-man (@tyIerakin) February 6, 2023

Sirona Ryan was the compromise after JK spent 17 uninterrupted hours arguing for ‘Amanda Stillaman’ https://t.co/zqb7Lp07jG — Fancy Brenda 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (they/them) (@SpillerOfTea) February 6, 2023