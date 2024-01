Hogwarts Legacy ed EA Sports FC 24 sono i giochi del 2023 più venduti in Germania

Siamo all'inizio del 2024 e, come da tradizione, continuano ad arrivare le classifiche relative allo scorso anno. L'ultima di queste riguarda il mercato tedesco e svela quali sono le produzioni videoludiche approdate sugli scaffali nel 2023 che hanno venduto di più.

Ecco di seguito la classifica con i venti giochi pubblicati nel corso del 2023 che hanno avuto più successo sul mercato tedesco:

EA SPORTS FC 24 (Electronic Arts) Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games) Diablo IV (Activision Blizzard) Call of Duty: Modern Warfare III (Activision Blizzard) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo) Super Mario Bros. Wonder (Nintendo) Star Wars Jedi: Survivor (Electronic Arts) Assassin's Creed Mirage (Ubisoft) Marvel's Spider-Man 2 (Sony Interactive Entertainment) EA SPORTS F1 23 (Electronic Arts) Resident Evil 4 (Capcom) Dead Space (Electronic Arts) Starfield (Bethesda Softworks) Final Fantasy XVI (Square Enix) Dead Island 2 (Deep Silver) The Crew Motorfest (Ubisoft) NBA 2K24 (2K) Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft) WWE 2K23 (2K) Anno 1800: Console Edition (Ubisoft)

Come spesso accade con classifiche di questo tipo, è doveroso sottolineare che non si tratta di una top 20 attendibile al 100%. Il motivo è dovuto al fatto che l'elenco non tiene in considerazione le vendite digitali dei giochi Nintendo Switch e quelle di altre produzioni come Alan Wake 2 e Baldur's Gate 3.

Sapevate che Hogwarts Legacy ha superato le 22 milioni di copie vendute in meno di un anno?