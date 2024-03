Hogwarts Legacy e EA Sports FC 24 sono i più venduti della scorsa settimana in UK

Sono state pubblicate nel corso della serata le immancabili classifiche di vendita relative al Regno Unito, grazie alle quali possiamo sapere quali sono i 40 videogiochi più venduti nella seconda settimana di marzo 2024.

Ecco di seguito la classifica con la Top 40 dei videogiochi che più hanno avuto successo tra l'11 ed il 17 marzo 2024:

EA Sports FC 24 Hogwarts Legacy WWE 2K24 Helldivers 2 Final Fantasy VII Rebirth Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Bros. Wonder Grand Theft Auto 5 Call of Duty: Modern Warfare III Mario vs. Donkey Kong Minecraft Marvel's Spider-Man 2 Mortal Kombat 1 Star Wars Jedi: Survivor Resident Evil 4 LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Animal Crossing: New Horizons Wreckfest God of War Ragnarok Nintendo Switch Sports It Takes Two Need For Speed: Hot Pursuit - Remastered Red Dead Redemption F1 23 Unicorn Overlord NBA 2K24 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom The Sims 4: For Rent Super Mario Odyssey Tekken 8 The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition Mario + Rabbids Sparks of Hope Batman Arkham Collection Mario Party Superstars Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition Need for Speed: Unbound New Super Mario Bros. U Deluxe Red Dead Redemption 2 The Last of Us Parte 2: Remastered Batman: Arkham Knight

Come potete notare, EA Sports FC 24 è tornato in vetta rispetto alla settimana precedente, dove occupava solo la quinta posizione. Sono aumentate anche le vendite di produzioni come Hogwarts Legacy ed Helldivers 2, mentre calano in classifica sia WWE 2K24 che Final Fantasy 7 Rebirth, che dopo il picco iniziale stanno lentamente allontanandosi dal podio.

In attesa di scoprire come andranno le cose nel corso dell'attuale settimana per quello che riguarda il mercato UK, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un video dedicato ai bug più folli di Hogwarts Legacy, pubblicato in occasione del primo anniversario del gioco.

Persona 3 Reload è uno dei più venduti oggi su