Hogwarts Legacy, l'Early Access si popola di Serpeverde: è la Casa più scelta

Con Hogwarts Legacy già record di visualizzazioni su Twitch, arrivano i primi dati sull'Accesso Anticipato che sta precedendo il lancio ufficiale dell'Action RPG.

Dettaglio interessante, sembra che i videogiocatori in possesso della Deluxe Edition del titolo stiano dimostrando una particolare predilezione per l'immaginario di Serpeverde. La Casa di Severus Piton è infatti la più scelta dagli aspiranti maghi e streghe che hanno già cominciato il proprio viaggio in Hogwarts Legacy.

Il dato arriva da PSN Profiles, che ha analizzato le percentuali di sblocco di una serie di Trofei influenzati dalla scelta della Casa. Legati al completamento di una tra le prime missioni del gioco, questi possono in effetti offrire uno spaccato interessante sulla popolazione studentesca di Hogwarts Legacy. Al momento, i numeri sono i seguenti:

Serpeverde : Trofeo sbloccato dal 5% dei giocatori;

: Trofeo sbloccato dal 5% dei giocatori; Grifondoro : Trofeo sbloccato dal 3,92% dei giocatori;

: Trofeo sbloccato dal 3,92% dei giocatori; Corvonero : Trofeo sbloccato dal 3,11% dei giocatori;

: Trofeo sbloccato dal 3,11% dei giocatori; Tassorosso: Trofeo sbloccato dal 2,03% dei giocatori;

Con una netta superiorità, Serpeverde si colloca al primo posto, seguito a ruota da Grifondoro, con la Casa di Harry Potter che si conquista la medaglia d'argento. Terzo posto per i saggi Corvonero, mentre il povero Tassorosso si ferma fuori dal podio. I dati, legati all'Early Access, sono ovviamente preliminari, e sarà interessante seguire le scelte della community di Hogwarts Legacy nel suo complesso. Voi avete già scelto la vostra Casa?Nel frattempo, ricordiamo che è stato sbloccato l'Accesso Anticipato di Hogwarts Legacy anche su PC