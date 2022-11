Hogwarts Legacy, editor dei maghi e combat system: lo showcase commentato in italiano

L'ultimo showcase organizzato da Avalanche Software ha mostrato un Hogwarts Legacy in ottima forma, che sembra procedere a passo svelto e senza ulteriori intoppi verso la data di lancia fissata nel corso del mese di febbraio del prossimo anno.

Il nostro Alessandro Bruni non si è chiaramente fatto trovare impreparato, e lo scorso venerdì - in occasione della messa in onda originale dello showcase - si è recato sul canale Twitch di Everyeye per commentare in diretta tutto il materiale mostrato dai ragazzi di Avalanche Software. In compagnia dei nostri affezionati spettatori ha così avuto modo di apprezzare l'approfondito editor del personaggio, che permette di intervenire su una miriade di opzioniper garantire un elevato livello di personalizzazione del proprio alter ego virtuale, oltre ad altri aspetti di assoluta rilevanza come il world building (Hogwarts è riprodotta in maniera certosina) e il sistema di combattimento (che ci riserviamo il diritto di approfondire con il controller tra le mani).

Insomma, è stata un presentazione piuttosto ricca che ha offerto ad Alessandro molti spunti di riflessione. Se per qualche motivo vi siete persi la diretta, adesso potete comodamente recuperarla grazie alla replica che abbiamo caricato sul canale YouTube di Everyeye on Demand, che trovate anche comodamente allegata in cima a questa notizia.

Prima di lasciarvi alla visione, ci teniamo tuttavia a ricordare che Hogwarts Legacy verrà lanciato su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch il 10 febbraio 2023. Già che ci siete, date anche un'occhiata al nostro speciale in cui spieghiamo perché Hogwarts Legacy non è un gioco solo per fan di Harry Potter.