Hogwarts Legacy: l'edizione per PS5 è scontata su Amazon

Hogwarts Legacy è il nuovo gioco action/rpg sviluppato da Avalanche Software ambientato nel mondo magico di Harry Potter appena uscito per PlayStation 5, Xbox Series X e PC, ora acquistabile su Amazon Italia ad un prezzo scontato per la console di Sony.

Su Amazon è acquistabile quindi al prezzo di 62,99 euro per PS5, con lo sconto di 12 euro dal prezzo di listino di 74,99 euro, l'edizione per Xbox Series X è in vendita a 73,99 euro.

Di seguito i link per acquistarlo:

Le edizioni per PS4, Xbox One e Nintendo Switch non sono ancora uscite, le versioni per PS4 e Xbox One sono in uscita il 4 aprile e preordinabili al prezzo di 69,99 euro, la versione per Nintendo Switch è invece in preordine al prezzo di 59,99 euro con lancio previsto per il 25 luglio.

Di seguito i link ai preordini:

Se vi siete persi la nostra recensione del gioco, potete recuperarla a questo link, Gabriele Laurino ha premiato il lavoro degli sviluppatori con un ottimo 8.3, sottolineando i pregi del combat system, l'ottima direzione artistica e la cura nei dettagli del mondo di gioco.