Hogwarts Legacy: tutte le edizioni in preordine su Amazon a pochi giorni dall'uscita

Hogwarts Legacy è in uscita il 10 febbraio 2023 per PS5 e Xbox Series X, 4 aprile per PS4 e Xbox One e 25 luglio per Nintendo Switch. Su Amazon Italia il gioco è in preordine in diverse edizioni, scopriamone tutti i contenuti e prezzi per le varie console.

Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d'azione open world, ambientato nel magico universo dei libri di Harry Potter. Intraprenderemo un'incredibile avventura attraverso familiari luoghi magici e ambientazioni inedite mentre esploreremo e scopriremo animali fantastici, personalizzando il nostro aspetto, distillando pozioni, padroneggiando nuovi incantesimi e potenziando le nostre abilità per diventare il mago o la strega che abbiamo sempre desiderato.

Il gioco è preordinabile su Amazon Italia con spedizione gratuita anche se non siamo abbonati ad Amazon Prime, al prezzo di 74,99 euro per l'edizione Standard in versione PS5 e Xbox Series X, 69,99 euro per PS4 e Xbox One o 59,99 euro per Nintendo Switch.

EDIZIONE STANDARD:

Oltre all'edizione Standard, è possibile preordinare anche la Deluxe Edition, che include il gioco completo in versione fisica, il set cosmetico delle Arti Oscure, Cavalcatura Thestral, Arena di combattimento delle Arti Oscure, accesso anticipato di 72 ore. Questa edizione è in preordine al prezzo di 79,99 euro Xbox One o 84,99 euro per Xbox Series X, al momento le edizioni per PS5, PS4 e Nintendo Switch risultano esaurite.

DELUXE EDITION:

Come sempre vi ricordiamo che i preordini su Amazon godono della promozione "prezzo minimo garantito": se il prezzo dal vostro preordine al giorno dell'uscita dovesse scendere, pagherete in automatico il prezzo più basso che il gioco abbia mai ottenuto.