Hogwarts Legacy: ElAnalistaDeBits confronta le location con i film di Harry Potter

Poteva ElAnalistaDeBits farsi trovare impreparato al lancio di Hogwarts Legacy? Ovviamente no e il celebre canale YouTube ci propone una video comparativa tra le ambientazioni di Hogwarts Legacy e le stesse location viste nei film della saga di Harry Potter.

ElAnalistaDeBits ha messo a confronto non solo il castello di Hogwarts ma anche le aule delle lezioni, gli esterni, il ponte di legno e la stazione. Il risultato? Sicuramente in linea con quanto visto nei film dedicati al maghetto di J.K. Rowling, appare chiaro che il team di Avalanche si sia ispirato alle strutture comparse nelle pellicole, utilizzandole come riferimento estetico per modellare il Mondo Magico.



Hogwarts Legacy è disponibile dal 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X/S (dal 7 febbraio per chi ha prenotato la Deluxe Edition), ad aprile arriverà su console old-gen e infine a luglio debutterà anche sulle console della famiglia Nintendo Switch.



Se vi abbiamo incuriosito e volete scoprirne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Hogwarts Legacy, si tratta di una review in progress senza voto, poiché il codice è arrivato solamente da pochi giorni e dunque non siamo riusciti ad esplorare a fondo il Mondo Magico. Ma state tranquilli, la recensione completa con voto arriverà presto.