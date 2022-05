Hogwarts Legacy, gli emblemi delle quattro Case sono pronti: quale sceglierete?

Mentre il colosso dei mattoncini danesi cavalca l'onda di Hogwarts Legacy e di Animali Fantastici: I Segreti di Silente con tanti nuovi set LEGO Harry Potter, proseguono i lavori in casa Warner Bros Avalanche.

Dal team di sviluppo impegnato nella realizzazione dell'ambizioso open world ambientato nel Wizarding World, arriva un simpatico retroscena. Con il Tweet che trovate in calce, la software house ha infatti rivelato come la creazione degli emblemi delle quattro Case di Hogwartas abbia dato non pochi problemi agli artisti di Avalanche. Il risultato finale può però ora essere osservato dal grande pubblico, con i simboli di Grifondoro, Corvonero, Tassorosso e Serpeverde in bella mostra nel cinguettio.

Come vi abbiamo già raccontato nella nostra anteprima dedicata ad Hogwarts Legacy, sappiamo che il nostro alter-ego potrà essere smistato in ognuna delle quattro Case. La procedura coinvolgerà ovviamente il Cappello Parlante, anche se ancora Avalanche non ha svelato tutti i dettagli in merito. Con i giocatori liberi di scegliere la propria Casa di appartenenza, la domanda è però imprescindibile: Grifondoro, Tassorosso, Serpeverde o Corvonero? Quale Casa sceglierete per la vostra avventura all'interno di Hogwarts Legacy?



Al momento ancora privo di una data di uscita precisa, Hogwarts Legacy arriverà nel corso della stagione natalizia 2022, su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.