Hogwarts Legacy: l'epico trailer di lancio ci ricorda che l'uscita è imminente

Dopo una lunga attesa, è tutto pronto per il debutto di Hogwarts Legacy su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il promettente Action/RPG di Avalanche Software ambientato nell'universo di Harry Potter sarà disponibile dal prossimo 10 febbraio su piattaforme next-gen, e punta ad imporsi tra i migliori giochi del 2023.

E per stuzzicare ancora di più gli appassionati, gli sviluppatori ed il publisher WB Games pubblicano il trailer di lancio, volto a darci un ultimo assaggio dell'opera in vista dell'esordio sul mercato. Il filmato è il perfetto concentrato di tutto ciò che offrirà Hogwarts Legacy: atmosfere evocative, musiche coinvolgenti, combattimenti a suon di incantesimi e tutto il fascino del Wizarding World racchiuso in una lunga avventura piena di avventure, lezioni ed attività secondarie da vivere.

In rete è intanto emerso quando arriveranno le prime recensioni di Hogwarts Legacy, che permetteranno ai giocatori di scoprire che impatto ha avuto l'ultima fatica di Avalanche Software sulla critica internazionale e, soprattutto, quali sono tutte le caratteristiche e qualità del promettente Action/RPG.

In attesa del verdetto definitivo e del lancio dei gioco su PC, PS5 e Xbox Series X/S, potete nel frattempo leggere la nostra intervista agli autori di Hogwarts Legacy, che ci hanno rivelato ulteriori dettagli e segreti su uno dei giochi più attesi di tutto il 2023.