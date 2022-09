Hogwarts Legacy e la quest esclusiva PlayStation: ecco quando arriverà su PC e Xbox

Come ormai ben saprete, le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 di Hogwarts Legacy includeranno una missione esclusiva intitolata "Negozio Infestato di Hogsmeade". Sembrerebbe però che tale contenuto sia previsto anche su tutte le altre piattaforme.

Come spesso accade in questi casi, l'accordo tra Sony PlayStation e Warner Bros. fa sì che l'esclusiva sia solo temporanea e, stando a quanto emerso nelle ultime ore, la durata della partnership sarà di un anno esatto. In parole povere, da febbraio 2024 anche i giocatori PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch dovrebbero poter accedere alla missione dalle atmosfere horror, possibilmente senza costi aggiuntivi e tramite un update gratuito. A far parte dell'esclusiva temporale è anche un set di elementi cosmetici per la personalizzazione del protagonista, l'accesso ad uno specifico mercante che permette di vendere oggetti ad un prezzo più elevato rispetto ad altri NPC e una ricetta per produrre la pozione Felix Felicis, la quale fa apparire a schermo le indicazioni per raggiungere agilmente i forzieri nascosti.

In attesa di poter conoscere maggiori informazioni sul contenuto aggiuntivo, vi invitiamo a dare un'occhiata alla mvideo gameplay della missione di Hogwarts Legacy in esclusiva PlayStation mostrato in occasione dell'ultimo State of Play. Vi ricordiamo che il gioco arriverà il 10 febbraio 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, con l'edizione Nintendo Switch in uscita successivamente anche in formato fisico.