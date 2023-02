Hogwarts Legacy, un esordio 'spettacolare': WB Games svela nuove statistiche sul gioco

Che Hogwarts Legacy avesse registrato un esordio da record non era un mistero per nessuno, ma Warner Bros. Games ha voluto annunciare a chiare lettere come quello dell'action-RPG di Avalanche sia stato un esordio "spettacolare" sul mercato, riuscendo a raggiungere un vastissimo numero di giocatori su PC e console di nuove generazione.

Sebbene non abbia ancora svelato i dati di vendita del gioco, il publisher è oltremodo soddisfatto delle performance del nuovo gioco ambientato nel mondo di Harry Potter ed ha condiviso alcuni dei numeri fatti registrare dai giocatori in queste prime settimane dal lancio.

Secondo i numeri forniti dal publisher a Variety, Hogwarts Legacy conta 267 milioni di ore giocate da parte della community, 393 milioni di piante magiche coltivate, 242 milioni di pozioni preparate e 1.25 miliardi di Maghi Oscuri sconfitti. Un successo di tale portata ha convinto ancor più fermamente WB Games a vedere Hogwarts Legacy come un franchise a lungo termine, nell'attesa che il titolo arrivi anche su console di vecchia generazione: "Siamo molto soddisfatti del lancio iniziale e prevediamo un brillante futuro sulle altre piattaforme", afferma Haddad riferendosi chiaramente alle future pubblicazioni su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch dove il titolo non è ancora approdato.

WB ha il merito, in contrapposizione a moltre altre compagnie coinvolte in modo trasversale nell'industria dell'intrattenimento, di occuparsi in-house anche delle trasposizioni videoludiche. Proprio di questo ha parlato JB Perrette, presidente e CEO di streaming globale e giochi per WBD: "Siamo fortunati e unici nel poter raccontare ogni tipo di storia, dalla narrazione letteraria alla saggistica, dai film alla TV e dal lineare all'interattivo. La nostra capacità di sviluppare e pubblicare internamente giochi di livello mondiale ci distingue dalle altre società di intrattenimento".

