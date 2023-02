Hogwarts Legacy, esordio travolgente su Steam: oltre 400.000 utenti attivi

Nonostante ci siano stati problemi per Hogwarts Legacy su PC, l'Accesso Anticipato dell'ultima fatica di Avalanche Software si sta rivelando un successo straordinario per WB Games sulla piattaforma digitale di Valve, registrando numeri da capogiro in merito al numero di giocatori attivi contemporaneamente.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, Hogwarts Legacy ha superato i 400.000 utenti attivi: per la precisione sono 435.887, stando a quanto riportato su SteamDB. Il risultato è impressionante soprattutto considerando che tali numeri si basano unicamente sulla Digital Deluxe Edition, disponibile per l'appunto in Accesso Anticipato dallo scorso 7 febbraio e dal costo superiore rispetto all'edizione standard, che sarà disponibile invece dal 10 febbraio. Non è dunque da escludere che il titolo firmato Avalanche Software possa vedere crescere ancora di più tali numeri non appena anche la versione normale sarà disponibile per il download.

Oltre all'enorme popolarità di cui da sempre gode il brand di Harry Potter, anche la generale ottima accoglienza riservata al gioco dalla critica internazionale ha molto probabilmente avuto un ruolo nel far raggiungere all'opera simili risultati: nella nostra recensione in corso di Hogwarts Legacy, a tal proposito, mettiamo in evidenza come la produzione WB Games abbia tutte le carte in regola per fare colpo su ogni "Potterhead" in circolazione, al netto di un open world che rischia di diventare ripetitivo a lungo andare in termini di esplorazione.