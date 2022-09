Hogwarts Legacy: esploriamo le sale comuni delle casate nei nuovi trailer 4K

Non vedete l'ora di partire alla volta della scuola di magia di Hogwarts Legacy? Allora non potete assolutamente perdervi i nuovi filmati di gioco che permettono di fare un breve tour delle sale comuni di ciascuna delle quattro casate.

I filmati in questione, rigorosamente a risoluzione 4K, consentono agli aspiranti maghetti di esplorare le stanze che vanno a comporre le sale comuni delle casate che troveremo in Hogwarts Legacy, ovvero Tassorosso, Grifondoro, Serpeverde e Corvonero. Ciascuno dei quattro trailer, della durata di circa un minuto, permette di esplorare le principali aree dedicate alle fazioni selezionabili all'interno del titolo. Come si può notare nei video, gli ambienti sono profondamente diversi in base alla casata selezionata e, con tutta probabilità, non sarà possibile addentrarsi all'interno delle sale comuni delle fazioni diverse da quella scelta, così da rendere ogni partita diversa da tutte le altre. Nel corso dei trailer sono visibili anche alcuni dei passaggi segreti che contraddistinguono le sale comuni, i quali sembrano condurre verso luoghi segreti del castello di Hogwarts.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che proprio questa sera è stato pubblicato un nuovo video di Hogwarts Legacy che svela tante sorprese in occasione del Back to Hogwarts. Sapevate inoltre che le versioni PS4 e PS5 di Hogwarts Legacy avranno una missione esclusiva?