Hogwarts Legacy, i fan preoccupati per le animazioni dopo l'ultimo video in-game

Per stimolare la curiosità dei fan più accaniti, gli sviluppatori hanno pubblicato recentemente un nuovo video in-game di 20 minuti dedicato a Hogwarts Legacy, occasione in cui abbiamo potuto osservare ambientazioni e personaggi. Tuttavia il filmato ha attirato diverse critiche.

Alcuni utenti hanno infatti notato dei difetti legati alle animazioni degli NPC presenti nel gioco. A loro detta, i personaggi secondari sembrerebbero pattinare sul ghiaccio mentre camminano, mostrando un andamento per nulla convincente e che, a loro dire, ricorderebbe addirittura il Moonwalk di Michael Jackson. Questo andamento un po' strano sarebbe accompagnato da dei movimenti poco realisitici dei vestiti, troppo rigidi rispetto al resto del corpo.

Insomma, nonostante una parte dell'utenza non abbia dato troppo peso a questi dettagli, l'opinione condivisa è che il rinvio di Hogwarts Legacy al 2023 non potrà che fare bene al titolo, permettendogli uno sviluppo più diluito e tranquillo, soprattutto per via della sua natura cross-gen.

Non passerà comunque molto prima di poter dare uno sguardo a nuovi spezzoni di gameplay di Hogwarts Legacy. Il titolo di Avalanche Software avrà, infatti, ampio spazio per mostrarsi in occasione della Opening Night Live della Gamescom 2022, che avrà inizio alle ore 20:00 del 23 agosto.

Sarà un evento a cui noi di Everyeye.it dedicheremo un coverage completo, quindi continuate a seguirci per saperne di più su Hogwarts Legacy!