Hogwarts Legacy, i fan protestano in rete per il nuovo rinvio del gioco

L'annuncio del rinvio di Hogwarts Legacy al 2023 ha sicuramente scosso i fan del titolo ambientato nel mondo di Harry Potter, molti dei quali hanno manifestato la propria delusione sui social.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Dexerto, l'opinione generale sembra essere abbastanza divisa. Alcuni fan, ad esempio, si sono detti delusi dal comportamento della software house di Salt Lake City, in particolare per i costanti rinvii che stanno ostacolando la pubblicazione del gioco. Ecco perché, secondo l'utente TheDarthMal, bisognerebbe smettere di annunciare delle date d'uscita troppo in anticipo.

Altri, invece, sembrano aver preso la situazione con molta più filosofia, affermando di preferire un titolo stabile e rifinito a un qualcosa di incompleto, forse memori delle problematiche sofferte da Cyberpunk 2077 a causa di una pubblicazione prematura.

Tutto ciò accade dopo che Amazon UK sembrava, almeno apparentemente, aver anticipato la data d'uscita di Hogwarts Legacy. L'azienda di Jeff Bezos aveva infatti aggiornato la data d'uscita dell'artbook ufficiale al 6 dicembre di quest'anno, scatenando l'euforia dei fan su Reddit, costretti poi a ricredersi con il nuovo rinvio.

E se proprio non riuscite ad attendere l'uscita del gioco, gli sviluppatori hanno di recente pubblicato un nuovo filmato dedicato a Hogwarts Legacy, con un focus particolare sull'editor dei personaggi.

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy uscirà il 10 febbraio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series S|X, PlayStation 4, Xbox One | X e Nintendo Switch.