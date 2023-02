Hogwarts Legacy, fate attenzione: gli hashtag usati per fare spoiler sulla storia

Hogwarts Legacy si è rivelato un successo clamoroso per WB Games e Avalanche, tuttavia il nuovo gioco ambientato nel Wizarding World sta affrontando una tempesta di polemiche e accuse per via della controversa figura di J.K.Rowling, la scrittrice della saga originale di romanzi di Harry Potter.

Diversi utenti hanno deciso di boicottare Hogwarts Legacy a seguito di alcune esternazioni di J.K.Rowling ritenute transfobiche. Non solo in molti hanno deciso di rinunciare all'acquisto del titolo, ma sono persino arrivati al punto di segnalare gli streamer che ci giocano in modo da evitare di supportarli e, potenzialmente, rovinare le loro trasmissioni interferendo con le rispettive chat. Uno sviluppatore che ha collaborato alla produzione, inoltre, ha deciso di unirsi alla causa e boicottare anch'egli il gioco.

L'evoluzione di questa complessa situazione vede i boicottatori sfruttare gli hashtag ufficiali di Twitter legati ad Hogwarts Legacy per diffondere quanto più possibile degli spoiler sulla trama del gioco. Per evitare di rovinarvi le sorprese che vivrete durante l'avventura curata da Avalanche, i tweet in questione non verranno mostrati ma coloro che fossero interessati a dare uno sguardo a degli esempi possono collegarsi qui e qui. Si tratta certamente di un atteggiamento destinato a gettare ulteriore benzina su un fuoco che continuerà a divampare nelle prossime settimane, e che potrà riaccendersi in seguito alla futura pubblicazione di Hogwarts Legacy su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Intanto, apprendiamo che è già in lavorazione la prima mod per giocare Hogwarts Legacy in VR.