Hogwarts Legacy: fiamme e draghi in questo video di gameplay catturato su PS5

Non vedete l'ora di giocare a Hogwarts Legacy? Sappiamo che non state più nella pelle, ma nel frattempo potete ingannare l'attesa scoprendo come se la cava su PlayStation 5 in questo nuovo video di gameplay lungo ben 11 minuti.

Esattamente come il nostro Gabriele Laurino (la sua prova di Hogwarts Legacy è ad un click di distanza), anche i nostri colleghi di IGN USA hanno avuto l'opportunità di giocare al nuovo, magico action RPG a mondo aperto di Avalanche Software e Warner Bros. Games. Grazie al video che hanno confezionato per l'occasione, potete prendere due piccioni con una fava: innanzitutto, avete l'opportunità di scoprire come se la cava Hogwarts Legacy su PlayStation 5, una delle tre piattaforme di gioco che lo ospiterà fin dal day one del mese prossimo; inoltre, nel corso dei suoi 11 e passa minuti - rigorosamente in 4K - potete godervi lo svolgimento di una delle missioni del gioco, che vede il protagonista e uno dei suoi compagni indagare su un'arena che ospita in gran segreto dei combattimenti tra draghi.

Il filmato, chiaramente, è indirizzato ai più impazienti tra voi disposti a beccarsi qualche spoiler prima del lancio del gioco, che ricordiamo essere fissato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC per il 10 febbraio 2023. Per l'uscita su PlayStation 4 e Xbox One bisognerà aspettare fino al 4 aprile, mentre l'attesa sarà ancora più lunga su Nintendo Switch, dove il debutto del gioco è previsto per il 24 luglio 2023. Nel frattempo, guardate il nuovo trailer di Hogwarts Legacy doppiato in italiano (lo sarà anche il gioco completo) e adoperatevi per riscattare la Skin Abiti scolastici della Casa e la Maschera a teschio d'uccello gratis da utilizzare durante la magica avventura ottocentesca di Hogwarts Legacy.