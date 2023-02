Hogwarts Legacy: Flat2VR è alle prese con una mod in VR già in sviluppo

Il Wizarding World non è mai stato così bello, grazie al frutto del nuovo lavoro targato Warner Bros. Gaming e Avalanche Software di cui vi abbiamo ampiamente parlato nel corso della nostra recensione finale di Hogwarts Legacy. Si tratta un'esperienza mozzafiato per i fan della serie, che presto potrebbe ricevere nuovi contenuti dalla community.

Stando a quanto riportato in rete, Flat2VR sarebbe alle prese con una mod di Hogwarts Legacy concepita per la realtà aumentata. Questa permetterà di esplorare il mondo immaginario dedicato all'iconica scuola di magia attraverso l'ausilio di un visore per la VR. Tuttavia, il progetto sarebbe ben lontano dall'essere una semplice utopia: attraverso l'ultimo video caricato dal canale YouTube di Flat2VR è infatti possibile vedere il primo video gameplay della mod.

Questo nuovo lavoro, una volta che verrà reso disponibile a tutti gli utenti, garantirà ai maghi di tutto il mondo di giocare (previa la disponibilità di un visore per la realtà aumentata) l'intera avventura sia in prima che in terza persona. Per il momento, però, non vi è modo di sapere quando sarà possibile scaricare la ventura mod pensata per Hogwarts Legacy.

A prescindere dalla data d'uscita, i risultati sembrerebbero a primo acchito alquanto sorprendenti. Resta da vedere il risultato definitivo della mod non ufficiale, seppure vi sia molta fiducia nel progetto di Flat2VR. In attesa di ulteriori novità sulla VR mod del titolo di Warner Bros. Gaming e Avalanche Software, vi rimandiamo alla nostra guida su come aprire i forzieri con l'occhio e fare soldi facili in Hogwarts Legacy.