Hogwarts Legacy senza freni: le vendite pari al 256% delle previsioni di WB Games

Come da previsioni, e al netto del tentativo di boicottaggio da parte di una determinata cerchia di utenti, Hogwarts Legacy si è rivelato un successo da oltre 12 milioni di copie vendute nel giro di alcune settimane dal lancio. Si tratta di cifre stellari, che hanno sorpreso anche il publisher WB Games.

Come ci rivela Timur222 tramite il suo account Twitter, i numeri registrati al lancio dall'action-RPG curato da Avalanche sono pari al 256% delle previsioni originali di WB Games. Il titolo ha venduto quindi circa due volte e mezzo rispetto a quanto si sarebbe aspettato l'editore.

Come è ovvio che sia, WB Games puntava molto su questa IP e su una produzione videoludica ambientata in un mondo fantasy come quello di Harry Potter, che ha pochi rivali nell'intero settore dell'intrattenimento. Le sue già ottimistiche previsioni, sono state completamente stravolte dall'incontenibile successo di Hogwarts Legacy, che non ricordiamo non essere ancora arrivato su console PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, dove andrà ad accumulare altre unità vendute.

Nel corso di poche settimane, Hogwarts Legacy ha superato i numeri stratosferici di Elden Ring risalenti allo scorso anno, ha generato oltre 1 miliardo di dollari per WB Games e si è imposto in cima alle classifiche software di svariati paesi, tra cui gli USA.