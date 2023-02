Hogwarts Legacy su Game Boy? Esiste e potete anche giocarci!

Hogwarts Legacy è senza alcun dubbio il titolo più caldo di questi primi mesi del 2023. L'opera firmata Avalanche Software sta raccogliendo grandi fortune su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, in attesa dello sbarco nei prossimi mesi anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Nel mentre, però, qualcuno si è spinto ancora oltre, realizzando un'apposita versione amatoriale per Game Boy dell'opera firmata Avalanche Software. E c'è di più: è anche pienamente giocabile. Sulle pagine di itch.io è infatti possibile risalire al Demake di Hogwarts Legacy che sembra provenire direttamente dai primi anni '90, con tanto di istruzioni dettagliate sui controlli in modo da giocarci al meglio. Vampigeon, autore del demake, specifica che la sua creazione è ancora in fase di sviluppo e dunque da completare, tuttavia è già possibile sperimentare quanto realizzato finora, facendo un tuffo nel passato attraverso una delle più recenti produzioni di successo.

Diverse quest e pure finali alternativi sono già disponibili in questa edizione amatoriale in stile Game Boy, che ha senza dubbio tutte le carte in regola per attirare l'attenzione dei fan di Harry Potter e del nuovo gioco prodotto da WB Games. Sempre restando in tema, ecco anche come sarebbe Hogwarts Legacy su PS1, un altro demake in questo caso tuttavia non giocabile.

Tornando invece all'opera vera e propria, Hogwarts Legacy continua ad essere il gioco più venduto in UK, superando la concorrenza di altre agguerrite produzioni come FIFA 23 e God of War Ragnarok.