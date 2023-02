Hogwarts Legacy su Game Boy? Non è un vero demake ma una demo a favore di una associazione

Hogwarts Legacy è senza alcun dubbio il titolo più caldo di questi primi mesi del 2023, sia per il successo commerciale, sia per le polemiche di ogni tipo che hanno accompagnato l'uscita del gioco.Vanno molto di moda anche i così detti demake, ovvero versioni "retro" dello gioco del momento, che in casi come BloodBorne sono risultati essere prodotti di un certo pregio. Ma è davvero un demake quello di cui stiamo parlando?

In questo caso qualcuno ha voluto sfruttare l'idea del demake di Hogwarts Legacy per GameBoy, ma è una vera demo giocabile? Ve lo anticipiamo subito: assolutamente no.



Sulle pagine di itch.io è possibile trovare una specie di Demake di Hogwarts Legacy che sembra provenire direttamente dai primi anni '90 per impostazione ludica e grafica. L'autore, tale Vampigeon, specifica che la sua creazione è ancora in fase di sviluppo e lascia le istruzioni per avviare ed attivare l'avventura.



In realtà basta lanciare la demo in html 5 per capire che non c'è nessun gioco dietro questa demo, che non ci sono Guest, gameplay o finali alternativi. Qualsiasi cosa facciate il gioco rimanderà sempre alla stessa associazione pro-trans con la richiesta di una donazione. Tutto qui. Un modo come un altro per sfruttare l'onda mediatica del gioco anche a favore dei diritti dei trans.



In ogni caso, demake o non demake, Hogwarts Legacy continua ad essere il gioco più venduto in UK, superando la concorrenza di altre agguerrite produzioni come FIFA 23 e God of War Ragnarok.

L'opera firmata Avalanche Software è già disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, in attesa dello sbarco nei prossimi mesi anche su PS4,Xbox One e Nintendo Switch.