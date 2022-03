Hogwarts Legacy gameplay: quando vedremo in azione il gioco di Harry Potter?

Vi abbiamo proposto dieci secondi di gameplay di Hogwarts Legacy ma quando ne sapremo di più sul nuovo gioco ambientato nel mondo di Harry Potter? Per fortuna non dovremo attendere molto per vedere Hogwarts Legacy in azione.

Come ampiamente anticipato dai rumor nei mesi scorsi (e diventati sempre più intensi a inizio anno) WB Games ha stretto una partnership con PlayStation per il marketing di Hogwarts Legacy e il gioco verrà mostrato durante il prossimo State of Play in programma il 17 marzo alle 22:00 ora italiana.

In questa occasione gli sviluppatori di Avalanche mostreranno 14 minuti di gameplay della versione PlayStation 5 di Hogwarts Legacy, l'evento durerà circa 20 minuti e includerà anche interviste e uno spazio dedicato all'approfondimento, un post sul PlayStation Blog verrà pubblicato al termine della trasmissione con ulteriori dettagli sul gioco. Questo vuol dire che durante la serata di giovedì 17 marzo avremo nuovi dettagli su Hogwarts Legacy e vedremo finalmente il gioco in azione, la speranza è quella di scoprire anche la data di uscita, genericamente fissata per il 2022.

Il trailer di Hogwarts Legacy ha superato le visualizzazioni del trailer di God of War a testimonianza dell'attesa che circonda il nuovo videogioco ambientato nello stesso universo di Harry Potter e Animali Fantastici.