Hogwarts Legacy Gate, hanno senso il boicottaggio e la recensione 1/10 di Wired?

Se da un lato la stragrande maggioranza dei videogiocatori ha accolto Hogwarts Legacy con entusiasmo (a dircelo sono i numeri, che seppur preliminari delineano un quadro più che positivo), dall'altro c'è una frangia che ha deciso di boicottarlo per questioni non strettamente ludiche.

Sebbene J. K. Rowling non abbia preso parte alla realizzazione del videogioco, risulta difficile non pensare anche all'autrice inglese, che ha creato Harry Potter e tutto ciò che ruota attorno al Wizarding World, mondo magico nel quale è ambientato Hogwarts Legacy. Non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che in passato la Rowling s'è resa autrice di alcune controverse dichiarazioni nei confronti della comunità transgender, sulle quali non ha mai fatto marcia indietro, anzi. Come segno di protesta nei suoi confronti, delle persone hanno scelto di boicottare l'acquisto di Hogwarts Legacy, per il quale la scrittrice ha sicuramente ricevuto (o riceverà) qualche forma di compenso.

In questo scenario va ad inserirsi anche la recente recensione di Wired USA firmata da Jaina Grey. Intitolata "Non c'è alcuna magia in Hogwarts Legacy", ha fatto discutere sia per il voto assegnato, un 1/10 che definire insufficiente sarebbe riduttivo, sia per le argomentazioni incluse. L'autrice del pezzo si è concentrata su aspetti non direttamente legati alla produzione, lasciandosi andare a considerazioni sicuramente mosse dal livore nei confronti di J.K. Rowling.

L'argomento è complesso ed estremamente stratificato, per questo motivo i nostri Alessandro Bruni e Ilaria "Shasam" Gentili hanno affrontato la questione in una lunga diretta sul canale Twitch di Everyeye, durante la quale hanno ascoltato anche le opinioni di Patrizio, un "uomo del popolo", un giocatore medio estraneo alle dinamiche dell'editoria videoludica. Ne è scaturita una diretta di ben due ore che potete rivedere in replica sul canale YouTube Everyeye on Demand o comodamente in apertura di notizia. Buona visione!