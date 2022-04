Hogwarts Legacy: il GDR di Harry Potter ci dà il benvenuto alla Stazione di Hogsmeade

Dopo il ricco video di Hogwarts Legacy dallo State of Play, WB Games non smette di solleticare la curiosità degli appassionati di Harry Potter e torna idealmente nella dimensione open world del prossimo GDR firmato Portkey e Avalanche Software pubblicando una clip sulla Stazione di Hogsmeade.

La fermata dell'Espresso per Hogwarts che precede l'arrivo alla Scuola di Magia e Stregoneria, così importante per gli abitanti dell'omonimo villaggio e gli apprendisti maghetti, sarà uno dei tanti luoghi da esplorare liberamente nell'epopea fantasy di Hogwarts Legacy facendo la spola tra il Castello e le regioni limitrofe.

Il breve filmato confezionato da WB Games, in realtà, non offre ulteriori spunti di riflessione ma contribuisce ad aggiungere un tassello al puzzle ruolistico che gli appassionati dovranno comporre al lancio di questa attesissima avventura, previsto per la fine del 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

A questo punto non ci resta che lasciarvi all'ultima clip (rigorosamente in-engine) sulla Stazione di Hogsmeade, ma prima vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il nostro approfondimento sul gameplay di Hogwarts Legacy e il magico mondo di Harry Potter.