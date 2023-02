Hogwarts Legacy: il GDR di Harry Potter ha una Demo gratis su PC, PlayStation e Xbox?

Il lancio da record di Hogwarts Legacy riflette l'incredibile interesse suscitato tra i fan di Harry Potter dalla nuova avventura fantasy di WB Games Avalanche. In tanti, perciò, si chiedono se è possibile provare gratuitamente il GDR open world prima di valutarne l'acquisto: esiste una Demo gratis di Hogwarts Legacy?

La bellezza abbagliante della mappa free roaming di Hogwarts Legacy e il fascino irresistibile del castello che ha fatto da sfondo all'odissea fantasy di Harry Potter, infatti, fanno da sfondo alle richieste avanzate sui social e sui maggiori forum di settore da chi chiede a gran voce una Demo.

Purtroppo, per il momento non c'è alcuna versione dimostrativa da scaricare gratuitamente su PC, PlayStation 5 o Xbox Series X/S. Se siete tra coloro che stanno cercando una Demo di Hogwarts Legacy, sappiate quindi che non è possibile provare il GDR open world di WB Games su nessuna piattaforma.

L'eccezionale interesse alimentato dalla community sta spingendo in tanti a cascare nel tranello dei siti scam che promettono il download gratis su Hogwarts Legacy: il software scaricato da questi portali truffaldini, purtroppo, ha portato molti giocatori a riversare sul proprio PC dei malware e altri programmi indesiderati.

Ad ogni modo, non è esclusivo che una Demo, una Trial a tempo o qualsiasi altro genere di prova gratuita di Hogwarts Legacy possa fare la sua comparsa in futuro su PC, PlayStation Store e Microsoft Store. In attesa di un aggiornamento da parte di WB Games, vi invitiamo a rimanere su queste pagine per leggere la nostra guida con trucchi di Hogwarts Legacy.