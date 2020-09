Hogwarts Legacy: il GDR di Harry Potter si presenta all'evento PS5!

Durante il PlayStation 5 Showcase che ha mostrano le primissime scene di gameplay di Marvel's Spider-Man Miles Morales, Warner Bros. Interactive Entertainment e gli sviluppatori di Avalanche hanno catturato le attenzioni degli spettatori con il reveal trailer di Hogwarts Legacy.

Il progetto nextgen conosciuto fino a ieri come Harry Potter RPG andrà a riallacciarsi agli eventi della saga fantasy del maghetto per condurci in una Hogwarts del 1800 completamente inedita. Il nostro alter-ego sarà uno studente che possiede la chiave di un antico segreto che minaccia di condurre nel caos la sua dimensione incantata.

Nel corso dell'avventura avremo modo di creare alleanze, combattere maghi oscuri e plasmare la storia di Hogwarts decidendone il destino attraverso le scelte che compiremo tra combattimenti, dialoghi e missioni legate al suo mondo aperto.

Il filmato di presentazione di Hogwarts Legacy ne fissa la finestra di lancio per il 2021 inoltrato. In attesa di ricevere ulteriori dettagli sulla rosa di piattaforme su cui vedrà la luce questo kolossal ruolistico venato di elementi action, vi rimandiamo al video di annuncio di Final Fantasy 16, l'altro grande GDR mostrato all'evento PS5 del 16 settembre.