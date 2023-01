Hogwarts Legacy sarà giocabile su console con diverse modalità grafiche e il VRR

Il mese di febbraio sta per arrivare e, come tutti sanno, quello sarà il momento della verità per una delle produzioni videoludiche più interessanti del 2023: Hogwarts Legacy. Mentre il giorno di lancio sta per avvicinarsi, però, Warner Bros. ha da poco rilasciato alcune informazioni circa le modalità grafiche del gioco.

A distanza di poche ore dal rilascio dei requisiti minimi, elevati, ultra e ultra 4k per Hogwarts Legacy su PC, sono giunti ulteriori dettagli circa la produzione targata Avalanche Software: la versione next-gen di Hogwarts Legacy su console supporterà diverse modalità grafiche. Si tratta di una notizia che farà sicuramente la gioia dei fan che attendono con trepidante attesa questa nuova esperienza videoludica, la quale potrà essere giocata in diverse modalità prestazionali.

A quanto riferito dallo stesso sito della Warner Bros. vi sarà una modalità Fidelity a 30 FPS ed una modalità Performance a 60 FPS. Tuttavia, queste sono solo alcune delle diverse modalità presenti nel gioco, il che garantirà di personalizzare la propria avventura anche in base alle necessità tecniche di ogni giocatore. A primo acchito sembrerebbe dunque che vi siano ulteriori compromessi intermedi tra l'alta qualità visiva e le alte prestazioni, seppure non si sappia con certezza in che misura questo avverrà.

Tuttavia, sempre dalla pagina ufficiale del publisher, emerge un'altra informazione importante per i giocatori: i possessori di un televisore o monitor con una frequenza di aggiornamento variabile potranno accedere alle funzionalità del VRR. Dunque, anche in Hogwarts Legacy si potrà giocare con il VRR il quale, anche in questo caso, verrà supportato dalle console di ultima generazioni di casa Sony e Microsoft.

Quella di Hogwarts Legacy sembrerebbe essere un'esperienza videoludica dall'alto potenziale, la quale potrebbe soddisfare anche le attese dell'utenza che ricerca l'avanguardismo tecnologico dalle produzioni in arrivo sulle console di ultima generazione. Il venturo lavoro di Avalanche Software punterà anche alla portabilità, grazie alla perfetta compatibilità di Hogwarts Legacy con Steam Deck.