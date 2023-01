Hogwarts Legacy: si può giocare a Quidditch o volare con la scopa?

Quidditch si, Quidditch no, per mesi si sono rincorse voci sulla presenza di questa attività in Hogwarts Legacy, il nuovo gioco ambientato nel Wizarding World in uscita a febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, in seguito anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. E dunque, come stanno esattamente le cose?

A questa domanda risponde direttamente WB Games: "non è possibile giocare a Quidditch in Hogwarts Legacy. Tuttavia si può usare la scopa per spostarsi volando e per partecipare alle gare di scopa. I giocatori possono anche esplorare luoghi nuovi e familiari che circondano il castello di Hogwarts a cavallo della scopa."

Dunque no, il Quidditch non esiste nel mondo di Hogwarts Legacy, tuttavia è possibile utilizzare la scopa per spostarsi, partecipare a gare di scopa o esplorare i dintorni del castello di Hogwarts. Come vi abbiamo rivelato nelle cinque cose da sapere prima di comprare Hogwarts Legacy, sembra che il Quidditch fosse inizialmente previsto in Hogwarts Legacy, per poi essere cancellato. Lo rivedremo in un futuro DLC? Al momento sembra improbabile, ma chissà.

Hogwarts Legacy esce il 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, ad aprile il gioco uscirà anche su PS4 e Xbox One mentre a luglio arriverà infine su Nintendo Switch. Non riuscite ad aspettare? Ecco come giocare ad Hogwarts Legacy prima del lancio.