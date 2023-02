Hogwarts Legacy: alcuni giocatori non riescono a raggiungere il livello massimo

Nonostante abbia già conquistato il cuore di milioni di aspiranti maghetti, Hogwarts Legacy è afflitto da un bel po' di problemi di gioventù che stanno costringendo gli sviluppatori di Avalanche Software a fare gli straordinari. Questa settimana hanno già partorite della patch per le diverse edizioni del gioco, tuttavia hanno ancora un bel da fare.

Stando a quanto abbiamo avuto modo di leggere su Reddit, potrebbe appena essersi aggiunto un altro problema alla lista delle cose da risolvere. Un giocatore PC che si fa chiamare Cacophonous_Euphoria afferma di essere bloccato al livello 39, dunque ad un passo dal level cap, nonostante abbia completato tutto ciò che Hogwarts Legacy ha da offrire: il 100% delle missioni principali e secondarie, il 100% delle sfide e tutti gli achievement ad accezione di Crisi di mezza età (Raggiungi il livello 40) e Mani bucate (Spendi tutti i Punti Talento). La barra dell'avanzamento del livello è piena, eppure risulta bloccata al 39. In Hogwarts Legacy non è possibile ottenere punti esperienza eliminando i nemici, dunque non avendo nessun'altra sfida o attività da completare, il giocatore risulta bloccato.

Alcuni utenti l'hanno invitato a cercare meglio nel mondo di gioco, ma lui afferma con una certa sicurezza di aver completato tutto ciò che c'era da completare. S'è poi scoperto che non è l'unico ad avere questo tipo di problema, dal momento che ci sono anche altri utenti bloccati al livello 39. L'impressione è che si tratti di un bug che non affligge tutti i giocatori, poiché la maggior parte è riuscita tranquillamente a raggiungere il level cap - alcuni anche prima d'aver completato il 100% delle sfide, fa notare Cacophonous_Euphoria. Non potendo fare altro ha aperto il bug report sul sito del supporto ufficiale, lasciando dunque agli sviluppatori l'onere di investigare sulla questione.

Qualcuno tra voi ha riscontrato il medesimo problema? Ieri, intanto, Avalanche Software ha pubblicato una patch per Hogwarts Legacy per PS5 che purtroppo non ha centrato appieno il suo scopo: molti giocatori PlayStation stanno ancora riscontrando il bug dei trofei.