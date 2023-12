Hogwarts Legacy il gioco più completato del 2023: la top 10 di How Long to Beat

How Long to Beat, portale che tiene traccia delle percentuali di completamento dei giochi e delle ore necessarie per arrivare ai titoli di coda con e senza attività secondarie, ha pubblicato la top 10 dei titoli che più sono stati completati dai giocatori quest'anno.

Come potete osservare tramite il post che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, è Hogwarts Legacy il titolo più completato del 2023. Sebbene non abbia trovato posto tra i candidati al Game of the Year ai TGA, si è trattato di una delle pubblicazioni più importanti dell'anno, che non a caso ha riscontrato un successo commerciale oltremodo soddisfacente per WB Games e Avalanche.

Scorrendo la lista troviamo poi diversi altri titoli che hanno indelebilmente segnato gli ultimi 12 mesi videoludici: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, Hi-Fi Rush, Final Fantasy XVI, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, Baldur's Gate 3, Dead Space e Star Wars Jedi: Survivor. Il post di How Long to Beat si limita a riportare i titoli e sfortunatamente non ci sono dettagli aggiuntivi che contestualizzino più approfonditamente la classifica o curiosità degne di nota da riportare.

Dopo aver sbancato su PC, PlayStation e Xbox, Hogwarts Legacy ha fatto centro anche su Nintendo Switch, facendo segnare il terzo miglior lancio dell'anno sulla piattaforma ibrida.