Hogwarts Legacy è un gioco troppo facile? Rispondono gli sviluppatori

Molti utenti, guardando il secondo Gameplay Showcase in 4K di Hogwarts Legacy, hanno sollevato dei dubbi in merito alla difficoltà dei combattimenti reputandoli fin troppo semplici. La questione, che tiene banco in rete da diversi giorni, è arrivata alle orecchie dei ragazzi di Avalanche, la cui risposta non ha tardato ad arrivare.

In rappresentanza degli sviluppatori, il Community Manager Chandler Wood (anche noto come FinchStrife) è intervenuto su Reddit per precisare che durante la registrazione dello showcase il livello dei combattimenti è stato impostato su "Normale", dunque ciò che è stato mostrato non è rappresentativo del massimo che Hogwarts Legacy è in grado di offrire in termini di sfida. Il Community Manager ha fatto notare che il controller è stato affidato ad una persona professionista che "sta giocando a Hogwarts Legacy essenzialmente ogni giorno da parecchio tempo", dunque già avvezzo al gameplay e a conoscenza delle migliori tattiche da utilizzare in battaglia. "Credetemi, lo fa sembrare semplice", ha affermato.

Wood ne ha inoltre approfittato per offrire una serie di informazioni aggiuntive sul sistema di combattimento. Abbiamo così appreso che le Maledizioni Senza Perdono sono dotate di una serie di meccaniche intrinseche di tipo "crowd control", utili cioè per gestire gruppi di nemici. Avada Kedavra, ad esempio, provoca lo status "Paura", facendo fuggire i nemici; Cruciatus stordisce gli avversari rendendoli inabili alla battaglia, mentre Imperius induce i nemici a cambiare fazione e combattere al fianco del protagonista. Dal momento che nello showcase sono state utilizzate tutte e tre, in alcuni casi assieme ad Arresto Momentum, l'Intelligenza Artificiale ha dato l'impressione di essere meno efficiente di quello che in realtà è. La "colpa", secondo il Community Manager, sarebbe di colui che giocava, fin troppo bravo nella gestione dei combattimenti.

Durante la campagna le Maledizioni Senza Perdono saranno del tutto opzionali e, soprattutto, non saranno disponibili fin dall'inizio. Il loro ritrovamento avverrà con il tempo e il livello di padronanza verrà acquisito durante la progressione, dunque Blum chiede ai giocatori di non preoccuparsi del livello di difficoltà.

Ne approfittiamo per ricordarvi che le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC di Hogwarts Legacy sono entrate in fase Gold e che il loro lancio rimane fissato al 10 febbraio 2023. I giocatori PS4 e Xbox dovranno attendere il 4 aprile 2023, mentre i possessori di Nintendo Switch fino al 25 luglio 2023.