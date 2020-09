Hogwarts Legacy è il gioco che i fan di Harry Potter stavano aspettando!

Dopo un susseguirsi di rumor e incertezze, Warner Bros e Avalanche hanno alzato il sipario sul titolo ambientato nell'universo di Harry Potter. Durante il PlayStation 5 Showcase, è stato presentato il trailer di Hogwarts Legacy, nuovo gioco in arrivo nel 2021.

Il trailer di presentazione di Hogwarts Legacy ci regala uno scorcio sulla cerimonia dello Smistamento, procedura tramite la quale ogni nuovo studente viene assegnato ad una delle quattro Case: Grifondoro, Corvonero, Tassorosso, e Serpeverde. Su questo fronte, ci aspettiamo la riproposizione di una meccanica vista in azione già in Harry Potter e la Pietra Filosofale, ovvero la possibilità di influenzare la decisione del Cappello Parlante.

Hogwarts Legacy presenta un mondo open-world all'interno del quale cimentarsi in folli avventure, ma non è chiaro quale forma ed estensione assumerà il mondo di gioco. Per quanto riguarda le location già note ai fan di Harry Potter, possiamo dare piuttosto per scontate tutte le aree afferenti al castello di Hogwarts, inclusa la Foresta Proibita, che ci auguriamo sia adeguatamente popolata di Centauri e pericoli mortali. Già confermata inoltre la presenza del villaggio di Hogsmeade, al quale speriamo possa affiancarsi anche Diagon Alley. La comparsa nel trailer dei Guardiani di Azkaban ci lascia pensare inoltre anche alla presenza in-game della prigione. Ma il team di sviluppo, come già accennato, ha promesso anche aree completamente inedite

Nel presentare la versione PS5, Avalanche Software ha lodato la capacità del controller Sony di offrire un nuovo livello di realismo ai duelli magici. Non si tratta evidentemente di una conferma definitiva della volontà di sfruttare le peculiarità del DualSense, ma lo spunto ci ha se non altro incuriositi. Hogwarts Legacy è atteso nel 2021 su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/Series S e PlayStation 5.