Hogwarts Legacy: il gioco di Harry Potter rimandato al 2022, ecco l'annuncio ufficiale

Sin dall'annuncio di questa estate i fan della saga di Harry Potter si sono interrogati sulla possibile finestra di lancio di Hogwarts Legacy, prevista comunque per il 2021. Con un annuncio su Twitter gli sviluppatori hanno però rinviato l'uscita del gioco al generico 2022.

Presentato durante l'evento dedicato ai giochi per PlayStation 5, il nuovo titolo legato all'universo narrativo ideato da J.K. Rowling era stato annunciato al grande pubblico con una data di lancio prevista per il 2021. Gli sviluppatori hanno però deciso di rimandare Hogwarts Legacy di un anno con l'obbiettivo di pubblicare un prodotto finale migliore: "Vogliamo ringraziare tutti i fan in tutto il mondo per la fantastica reazione all'annuncio di Hogwarts Legacy dalla nostra etichetta Portkey Games. Creare la migliore esperienza per tutti i fan del Wizarding World e dei videogiochi è una nostra priorità e per questo daremo al gioco il tempo che richiede. Hogwarts Legacy uscirà nel 2022".

Insomma, il gioco ispirato al mondo di Harry Potter richiede più lavoro del previsto. Dopo le ultime vicende legate a Cyberpunk 2077 i fan sembrano però concordi con la scelta del publisher e degli sviluppatori. In attesa di saperne di più vi ricordiamo che potete trovare la nostra anteprima di Hogwarts Legacy sulle pagine di Everyeye.