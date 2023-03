Hogwarts Legacy è il gioco venduto più velocemente di sempre in Europa, FIFA a parte

Hogwarts Legacy sta per superare le vendite di Elden Ring in Europa ma non solo perché il gioco di WB Games è il videogioco venduto più velocemente di sempre in Europa (da quando esiste la classifica europea, ovvero dal 2017), escluso FIFA.

Proprio FIFA è l'unico gioco che è riuscito a tenere testa ad Hogwarts Legacy nelle vendite in Europa degli ultimi anni, il gioco ambientato nel Mondo Magico ha registrato nel nostro continente un lancio migliore di qualsiasi gioco di Call of Duty uscito dal 2017, nonché di colossi come Red Dead Redemption 2 ed Elden Ring.

Hogwarts Legacy è il quinto gioco più venduto degli ultimi dodici mesi superato solo da FIFA 23, Call of Duty Modern Warfare II, GTA V ed Elden Ring. Nonostante questo, le vendite dei giochi fisici e digitali sono calate in Europa del 10% a febbraio 2023 rispetto a febbraio 2022, mese di lancio di Elden Ring.

Questo calo è da attribuirsi alla mancanza di altri titoli di grosso impatto nelle classifiche di febbraio, lo stesso mese del 2022 sono usciti giochi come Horizon Forbidden West, Dying Light 2 e Total War Warhammer 3, inoltre continuava l'onda lunga di Leggende Pokemon Arceus.

Top 10 europa febbraio 2023

Hogwarts Legacy (Warner Bros) FIFA 23 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Call of Duty Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) NBA 2K23 (2K Games) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) The Last of Us Parte 2 (Sony) God of War Ragnarok (Sony) Atomic Heart (Focus Entertainment) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) vendite digitali escluse Borderlands 3 (2K Games) Dead Space (EA) Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) It Takes Two (EA) Nintendo Switch Sports (Nintendo) vendite digitali escluse The Last of Us Remastered (Sony) WWE 2K22 (2K Games) Sid Meier’s Civilization 6 (2K Games) Gran Turismo 7 (Sony) Minecraft Nintendo Switch Edition (Nintendo/Mojang) vendite digitali escluse

Sul fonte hardware, PlayStation 5 registra vendite in crescita in tutta Europa con vendite raddoppiate rispetto a Nintendo Switch, che occupa la seconda posizione della classifica con vendite in calo del 28% nel nostro continente. Xbox Series X/S è invece la terza console più venduta di febbraio con vendite in aumento del 13% su base annua.