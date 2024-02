Hogwarts Legacy è il gioco più venduto del 2023: meglio di Zelda Tears of the Kingdom

Con l'arrivo dei nuovi dati di vendita software e hardware di Nintendo adesso c'è la certezza assoluta: Hogwarts Legacy è ufficialmente il gioco più venduto del 2023, superando la concorrenza di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Il capolavoro Nintendo pubblicato su Nintendo Switch nel maggio del 2023 ha infatti piazzato in tutto 20,28 milioni di copie vendute, laddove invece l'apprezzato Action/Adventure sviluppato da Avalanche Software ha raggiunto quota 22 milioni di unità alla fine dello scorso anno. Nel frattempo Hogwarts Legacy è già arrivato a 24 milioni di copie vendute stando agli ultimi dati rivelati nel gennaio del 2024, per una crescita che si mantiene costante anche a distanza di un anno dall'esordio sul mercato.

E' bene in ogni caso specificare che Hogwarts Legacy è stato pubblicato su più piattaforme nel corso di tutto il 2023: a febbraio c'è stato il debutto delle versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, seguite a maggio dalle edizioni PlayStation 4 e Xbox One, per poi finire a novembre con l'arrivo del gioco su Switch. Zelda Tears of the Kingdom è invece esclusiva Switch ed i suoi numeri restano ugualmente incredibili. Statistiche alla mano il primato spetta comunque ad Hogwarts Legacy, che si è dimostrato uno dei maggiori fenomeni videoludici dell'ultimo anno raggiungendo così un successo stellare.