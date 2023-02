Hogwarts Legacy, dove gira meglio? La magia a confronto su PS5, Xbox Series X|S e PC

Il giorno di Hogwarts Legacy è ormai alle porte, ed il canale YouTube ElAnalistaDeBits non ha perso occasione per effettuare un'analisi dell'action-RPG di Avalanche su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ovvero le prime piattaforme sulle quali sbarcherà il titolo, prima di arrivare anche su PS4, Xbox One e Switch.

Come possiamo evincere dal filmato che trovate in apertura, Hogwarts Legacy presenta ben 5 modalità grafiche su console PS5 e Xbox Series X. Se decideremo di privilegiare la grafica tramite la Quality Mode otterremo i 1800p a 30fps senza Ray Tracing, e le impostazioni equivarranno sostanzialmente ai preset Alto/Ultra della versione PC (migliorano le texture, l'illuminazione, le ombre, la vegetazione e la draw distance).

Il Ray Tracing viene generalmente applicato ad ombre e riflessi (fa eccezione l'acqua), ma su PC anche sull'occlusione ambientale del personaggio. È stato inoltre notato come l'attivazione del Ray Tracing su PlayStation e Xbox causa un calo della draw distance e la qualità delle texture. L'analisi critica l'implementazione del Ray Tracing su PC: "Un altro caso di un gioco il cui sistema di illuminazione tradizionale è la chiara base dello sviluppo e il Ray-Tracing è un miglioramento superfluo", è quanto ha avuto da dire l'autore dell'analisi.

PS5 può vantare tempi di caricamento più rapidi rispetto ad Xbox Series X, ed anche una qualità maggiore delle ombre in modalità grafica. Il framerate può essere sbloccato su entrambe le piattaforme (non su Series S). PS5 offre inoltre prestazioni migliori in modalità Ray Tracing, ma su Xbox Series X abbiamo un framerate superiore in tutte le altre modalità. Su Xbox Series S, dove il Ray Tracing è totalmente assente e dove si rileva una minore densità di NPC, abbiamo tre modalità: grafica, prestazioni e bilanciato (quest'ultima disponibile solo tramite pannelli a 120Hz su tutte le piattaforme). Un problema persistente di stuttering è stato rilevato su tutte le console nel momento in cui passiamo da una camera all'altra del castello.

Per ulteriori approfondimenti sul titolo vi rimandiamo alla nostra Recensione in corso di Hogwarts Legacy, in attesa di essere pronti alla valutazione definitiva del nuovo gioco di Harry Potter.