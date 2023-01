Hogwarts Legacy gira sul mio PC? Ecco i requisiti Minimi, Elevati, Ultra e Ultra 4K

Anche in virtù dei tanti preordini di Hogwarts Legacy su Steam, il team di WB Games Avalanche rende noti i requisiti finali per immergersi nelle atmosfere del Wizarding World su PC con specifiche Minime, Elevate, Ultra e Ultra 4K.

L'ultimo post condiviso sui social dagli sviluppatori di Hogwarts Legacy s'accompagna al doppio elenco delle componenti PC necessarie per giocare al meglio il GDR open world. I requisiti hardware elencati da WB Games spaziano dalle configurazioni più 'modeste' fino ad abbracciare le build PC più performanti.

A prescindere dalla potenza computazionale e dalla dotazione hardware del proprio PC gaming d'elezione, gli sviluppatori consigliano agli utenti di dotarsi di un SSD per abbattere i tempi di caricamento, aumentare le prestazioni generali e migliorare l'esperienza di gioco offerta dai combattimenti più intensi e dall'esplorazione della mappa.

Il lancio di Hogwarts Legacy è atteso per il 10 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La nuova avventura ruolistica di WB Games Avalanche arriverà anche su PS4 e Xbox One il 4 aprile, mentre per la versione Nintendo Switch bisognerà pazientare fino al 25 luglio. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra anteprima di Hogwarts Legacy con i segreti del combat system.